Kitajska trenutno več trguje z Afriko kot katera koli država na svetu. Njeno odpiranje najrevnejšemu kontinentu je povsem v nasprotju z vse manjšim ameriškim zanimanjem zanj. Predvsem v okviru novih svilnih poti, ki jih nekateri glede Afrike imenujejo kar Marshallov plan, Kitajci veliko vlagajo v afriške infrastrukturne projekte.

Vsega skupaj naj bi šlo za več kot sto milijard evrov naložb. Kar 15 milijard so že vložili v gradnjo železnic, cest in pristanišč samo v Keniji in Etiopiji, zlasti sta pomembni novi železniški progi Mombasa–Nairobi (Kenija) in Džibuti–Adis Abeba (Etiopija), ki sta zamenjali stari progi britanskih in francoskih kolonizatorjev. Vsekakor želijo Kitajci predvsem spodbuditi uvoz surovin iz Afrike in izvoz končnih izdelkov v Afriko. Gotovo bodo njihove naložbe omogočile tudi razvoj afriške industrije, ki brez dobre infrastrukture nima prihodnosti. Višji kot bo standard Afričanov, več jim bodo Kitajci lahko prodali. Od večjega trga v Afriki pa si lahko obeta koristi tudi Evropa.

Najbrž je bilo tudi veliko spontanega veselja, ko so množice v Dakarju s kitajskimi in senegalskimi zastavicami pozdravljale Xi Jinpinga ob njegovem prihodu z letališča. Kitajska v Senegalu zelo veliko vlaga v infrastrukturo, kmetijstvo, industrijo, energetiko, šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport in računalništvo. Kitajci so med drugim v Senegalu zgradili Muzej črne civilizacije, Veliko nacionalno gledališče, otroško bolnišnico, pa tudi 123 kilometrov dolgo avtocesto med Dakarjem in drugim največjim mestom Touba. Senegal sicer izvaža na Kitajsko predvsem arašide in titan, od tam pa uvaža tehnologijo in infrastrukturne elemente.