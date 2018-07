Protipoplavni ukrepi: celovita študija smiselna, a delal je ne bi nihče

Poplave leta 2010, ki so poleg Ljubljane prizadele še druge kraje v Sloveniji, so bile nevarno in drago opozorilo, da si država ne sme dovoliti neaktivnosti na področju ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti. V poplavah prizadeti ljudje, ki so gledali, kako jim voda neusmiljeno vdira v domove in uničuje vse, kar doseže, so upravičeno pričakovali, da bodo uradniki napeli vse mišice, da bodo kar se da hitro izvedeni ukrepi, ki jih bodo v bodoče obvarovali pred takšnimi dogodki. A birokratski mlini so mleli počasi in štiri leta pozneje so znova »presenetile« poplave. Ob pomanjkanju ustreznih ukrepov se je nastala škoda znova merila v milijonih, v poplavljenih prebivalcih pa so se še enkrat mešali občutki nemoči, razočaranja in jeze.