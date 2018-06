V občini Ig bodo jutri odprli novozgrajena protipoplavna nasipa in armiranobetonski zid ob objektu na naslovu Brest 36. Eden od protipoplavnih nasipov je zgrajen zahodno od naselja Brest, drugi pa pri naselju Tomišelj. Omenjena nasipa bosta pred poplavljanjem reke Iške zavarovala približno 110 objektov v naseljih Brest, Tomišelj in Matena, ki so bili doslej poplavljeni že ob poplavah s povratno dobo približno deset let.

Torkovega dogodka na Igu se bo udeležila tudi ministrica za okolje in prostor v odstopu Irena Majcen, saj je občina ta projekt uresničila ob pomoči ministrstva. Župan Janez Cimperman in Majcnova sta namreč maja lani podpisala sporazum o sofinanciranju tega projekta. Z njim so se dogovorili, da občina Ig zagotovi denar za pripravo strokovnih podlag in projektne dokumentacije, ministrstvo pa je plačalo izvedbo dejanskih ukrepov. Gradbena dela, ki sta jih opravila Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj in Hidrotehnik, so stala nekaj manj kot 408.900 evrov.

Protipoplavni nasip v bližini Tomišlja je dolg približno 175 metrov, nasip v Brestu pa približno 750 metrov. Njuna višina se giba med enim ter enim metrom in pol, so sporočili z ižanske občine. Kot so pred časom pojasnili na občini Ig, bo z gradnjo protipoplavnih zidov poplavna voda, namesto da bi po krajši poti tekla skozi naselji Brest in Mateno ter skozi del Tomišlja, zdaj tekla po nekoliko daljši poti mimo vasi.