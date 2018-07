Seveda taki ne spadajo v Šarčevo koalicijo. Pa tudi poveličevanje kolaboracije je izvirni greh posameznikov v stranki, ki je večkrat na njihovem »krožniku«. Tej stranki je v interesu samo in edino pomagati pridobivanju imetja in bonitet RKC. V sodelovanju s stranko SDS bi jim ta načrt in tihe želje uspeli, če bi se jim matematika pri seštevanju v koalicijo izšla. Njim ne gre za malega človeka. Njim je bolj pomembna razprodaja slovenskega premoženja, zmanjšanje davkov za bogate, z javnim šolstvom in javnim zdravstvom so enako obremenjeni kot z rdečo zvezdo in NOB. Za njih so krščanske vrednote čista farsa. Ko bi vsaj upoštevali deset božjih zapovedi.

Zato se čudim predsednikom strank in posameznim vodjem poslanskih skupin tako imenovane leve sredine, ki na veliko in debelo objokujejo in obžalujejo njihov odhod iz koalicije Marjana Šarca. Torej, smo vas levosredinske stranke volilci izvolili z namenom, da bosta na račun koalicije z NSi pridobivala koristi Vatikan in RKC? Stranka NSi je namreč njihova podaljšana roka. Kako da tega ne spoznate in vas moramo o tem poučevati navadni smrtniki?

V dosedanjih pogovorih in usklajevanjih je NSi dosegla praktično vse, kar si je izmislila. Res trenutno samo na papirju. Vi pa ste v vse to naivno privolili in še kar naprej si želite in upate, da se vrnejo med vas. Hvala bogu, da je Matej Tonin odpovedal sodelovanje. Če sem iskren, se zaradi tega veselim predčasnih volitev, da popravimo krivice in volimo Levico, ki se resnično iz srca zavzema za malega človeka in je stranka, ki za nobeno ceno ne gre v koalicijo z Novo Slovenijo, SDS in SNS. Kapo dol, Luka Mesec. Če se boste pridružili koaliciji Marjana Šarca, se bo vaša cena stranke dvignila. Ljudje bomo to spoštovali. Stranke SDS, NSi in SNS so slaba popotnica za vodenje Slovenije. Obžalujem, ker tega veliko ljudi ne upošteva, še manj razume, vključno z najvišjimi predstavniki RS.

Srečko Križanec, Štore