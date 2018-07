Po njegovih besedah bi že s projektnim sodelovanjem podprli vlado in politiko, ki je sicer stranka ne podpira, s poudarkom na privatizaciji, razgradnjo javnega zdravstva in uvedbo nižjih davkov za najbogatejše. Sicer je dodal, da bodo o sodelovanju ponovno razpravljali, če se bo NSi umaknila iz koalicijskih pogajanj in je v vladi ne bo.

Odločitev naj bi na svetu stranke sprejeli soglasno. Mesec je še dodal, da v dosedanja pogajanja niti niso bili v celoti vključeni. »Združena sredina nas je dejansko izključila iz teh pogajanj, preden smo z njimi sploh začeli,« je pojasnil in dodal, da so bili o podrobnostih koalicijske pogodbe med strankami LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in NSi obveščeni šele s strani medijev. Šarec prav tako predstavnikov Levice ni povabil na skupne pogovore potencialnih koalicijskih partnerjev, z njimi se je srečal le individualno.

Po njegovih besedah je sredina zamudila priložnost za oblikovanje levosredinske vlade, saj bi bilo edino zagotovilo, da bi bila ta levosredinska, sodelovanje Levice v njej.