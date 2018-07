O jeziku

Kadar koli sem postavljena (oziroma se postavim) pred pisanje, v katerem uporabljam izrazje za spolnost in spolne organe, se znajdem v zagati. Na eni strani vulgarni izrazi, na drugi pootročeni, vmes pa tehnicistične tujke, ki gredo tako stežka z jezika in, vsaj zame, nimajo organske povezave med mislijo in delom telesa ali pa dejavnostjo, ki jo označujejo. Ne morem si na primer predstavljati, da sem v nekem spolnem dejanju in osebi, s katero to dejanje soustvarjava, rečem, da mi je všeč njena vulva. Ali pa penis. Se pravi: se greš z nekom vznemirjenje in pohoto ter mu na vrhuncu naslade zašepetaš na primer: »Meša se mi od tvoje vulve.« Ali pa penisa, saj je vseeno. Zdi se mi, da bi to delovalo skorajda na enak način, kot če bi v tem trenutku na vratih pozvonilo. Odplaknilo bi užitek. Potem ostanejo še otroški izrazi za spolovila, lulčki pa lulike in pipiji pa pipike ter verjetno še kup pomanjševalnic, ki izključujejo vsakršno slo. Za igranje med odraslimi ostanejo potem še prostaški izrazi, ki se jih tu in tam, si predstavljam, redko kdo brani, ampak v določenih trenutkih pa vendarle niso uporabni. Da ne pozabim na razne arhaično, narečno ali slengovsko obarvane besede, kot so na primer mufna, fufla, fmočka, curak, batina, kembelj, ki sicer kažejo na neko ustvarjalnost v jeziku, so lahko zabavne, tudi žmohtne, ampak za splošni pogovorni kontekst pa težje uporabljive. Pa tudi za kake bolj intimne položaje prej ne kot ja.