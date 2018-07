To je že druga kazen za Lochteja, pred slabima dvema letoma mu je ameriški olimpijski komite zaradi lažnega pričanja naložil 10-mesečno kazen, ki jo je odslužil avgusta lani.

Dobitnik 12 olimpijskih kolajn je prvi škandal zakuhal na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, ko je medijem in nato policiji lagal, da so ga skupaj s sotekmovalci oropali. Lochte je bil vpleten v nočni incident z varnostniki na bencinski črpalki v razvpitem brazilskem mestu, nato pa si je izmislil zgodbo, da so ga skupaj z reprezentančnimi kolegi oropali. Podal je celo lažno prijavo na policijo, da je bil žrtev oboroženih roparjev.