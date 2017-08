»To je dober izid za začetek. Na takšen rezultat sem meril in upal, preden sem prišel na odprto prvenstvo ZDA. Glede na to, kako malo sem treniral, sem prepričan, da še nisem rekel zadnje besede. Sem pravi borec,« je dejal Lochte, ki bo v predmestju New Yorka nastopil še na 200 m mešano. Lochte, ki načrtuje vrnitev in nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, je zatrdil, da je pripravljen trdo delati in da se kesa zaradi izkušnje v Riu.

Dobitnik 12 olimpijskih kolajn, od tega šestih zlatih, je v Riu zakuhal škandal, ko je medijem in nato policiji lagal, da so ga skupaj s sotekmovalci oropali. Lochte je bil vpleten v nočni incident z varnostniki na bencinski črpalki v Riu de Janeiru, nato pa si je izmislil zgodbo, da so ga skupaj z reprezentančnimi kolegi oropali. Podal je celo lažno prijavo na policijo, da je bil žrtev oboroženih roparjev.

Ameriški olimpijski komite je plavalca zaradi lažne prijave kaznoval z desetmesečno prepovedjo nastopov, štirimesečne suspenze pa so dobili trije preostali ameriški plavalci, ki so sodelovali pri škandalu, Gunnar Bentz, Jack Conger in James Feigen. Plavalci so si oboroženi rop na bencinski črpalki preprosto izmislili kot opravičilo za noč pijančevanja. Je pa Lochte v zvezi s tem prejel dobro novico: brazilsko pravosodje je zaustavilo kazenski postopek proti ameriškemu plavalcu.