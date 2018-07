Skoraj trije od petih ljudi na svetu, ki so okuženi z virusom hiv, oziroma kar 21,7 milijona od skupno 36,9 milijona ljudi, se je lani zdravilo z antiretrovirusno terapijo, so prejšnji teden sporočili iz programa ZN za boj proti hivu in aidsu (Unaids).

Gre za preventivne terapije z antiretrovirusnimi zdravili, s katero preprečujejo razvoj aidsa in s tem rešujejo življenja. Ob tem so kljub napredku opozorili na pomanjkanje finančnih sredstev.

Če sredstev ne bo dovolj, grozi ponoven zagon epidemije

Bojijo se namreč, da bi zmanjšanje mednarodnih sredstev privedlo do zmanjšanja sredstev za boj proti hivu in aidsu v prizadetih državah, saj je kar 44 držav 75-odstotno odvisno od mednarodnih sredstev. Če ne bodo imeli zadostnih sredstev, grozi ponoven zagon epidemije in več smrti zaradi aidsa, je opozoril izvršni direktor programa Michel Sidibe.

Ob tem je morda preventivna terapija z antiretrovirusnimi zdravili zasenčila osnovne preventivne programe, kot je na primer deljenje kondomov.

V letnem poročilu Unaidsa, ki so ga predstavili prejšnji teden, so še izpostavili, da je pred njimi dolga in težka pot, čeprav je manj novih obolelih in umrlih. Tudi strokovnjaki so pred začetkom petdnevne konference o aidsu opozorili, da bi lahko vse težko pridobljene dosežke hitro izgubili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med drugim je raziskovalec in ustanovitelj Unaidsa Peter Piot pred začetkom konference opozoril, da bi lahko trditve, da se bližamo koncu aidsa, vodilo v nevaren občutek ugodja. Po njegovih besedah namreč ne obstaja nobenega dokaza, ki bi potrdil te trditve.