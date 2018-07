Donald Trump je pri proizvajalcu letal Boeing naročil novo letalo Air Force One – dva pravzaprav –, ki bo imelo novo barvno shemo. Trump si je zamislil precejšen odmik od modro-belega predsedniškega letala, kakršno je že od časa, ko se je z njim prevažal Kennedy. Nov Air Force One bo namreč rdeč, moder in bel.

Da je naročil dve novi letali, je razkril v nedavnem intervjuju za CBS. »Ali bi res imeli še naprej to dojenčkasto modro barvo, sem se vprašal. Ne, ne bomo,« je dejal in dodal, da bo novo letalo najboljše na svetu. V intervjuju je povedal, da se bo znebil svetlo modre »Jackie Kennedy barve« in jo nadomestil z bolj »ameriškimi« barvami.