Rohani je v nedeljo na srečanju iranskih diplomatov v Teheranu pred kamerami posvaril ZDA pred ukrepi proti Iranu. Trumpu je sporočil, naj »se ne igra z levjim repom« in dejal, da bi bila »vojna z Iranom mati vseh vojn«. Ob tem je ponovil grožnjo, da bo Iran blokiral prevoz nafte čez strateško pomembno ožino Hormuz pri Perzijskem zalivu.

Rohani je Belo hišo obtožil, da je nasprotovala, kadarkoli je Evropa s Teheranom želela doseči dogovor. »Ne smemo misliti, da bo Bela hiša vedno ostala na tem položaju nasprotovanja mednarodnemu pravu, proti muslimanskemu svetu,« je dodal.

Trump je ZDA umaknil iz jedrskega sporazuma med Iranom in velikimi silami iz leta 2015, skladno s katerim je Iran v zameno za odpoved jedrskemu orožju dobil odpravo sankcij.

ZDA zdaj ponovno uvajajo sankcije. Iran je prejšnji teden na Meddržavnem sodišču v Haagu vložil pritožbo proti ZDA, s katero želi doseči, da bi ZDA odgovarjale za nezakonito uvedbo enostranskih sankcij.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!