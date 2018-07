Na spletu se hitro širi posnetek, ki od blizu prikazuje vzlet največjega potniškega letala – airbusovega modela A380, ki lahko prevaža do 850 potnikov. Skupnost ljubiteljev brezpilotnih letalnikov se zgraža nad svojim članom, ki si je dovolil ta izjemno nespameten podvig. Zakonodaja namreč iz jasnih razlogov strogo prepoveduje uporabo brezpilotnikov v bližini letališč.

Letalo družbe Emirates je poletelo z letališča na Mauricusu, kmalu po vzletu pa se je nad oceanom nevarno približalo dronu, ki je prežal ob poti. Posnetek, ki se je hitro razširil po spletu, prikazuje vzlet letala, nakar postane jasno, da letalo leti naravnost proti brezpilotniku. Po navedbah portala RT je bilo v nekem trenutku med dronom in letalom le sto metrov razmika.

Posnetek je na svojem Facebook profilu objavila oseba z imenom Thierry Paris, ki se oklicuje za pilota pri Air France. Posnetek je bil s profila kmalu umaknjen, a se je kljub temu hitro razširil in postal viralen. Med uporabniki družbenih omrežij se je vnela burna debata o tem, ali je posnetek sploh verodostojen. Na portalu Droning On so poznavalci sicer prišli do zaključka, da gre za resničen posnetek.