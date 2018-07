»Imam osebno varovanje. Vsak dan, ves dan. Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj to potreboval, niti pomislil nisem na to, da bi mi kdo lahko kadarkoli škodil na tak način. Tudi takrat ne, ko so streljali name. Zavedal sem se, da me kakšen navijač ne mara, a tokratna situacija je veliko resnejša. Nisem strahopetec. A lov name še traja in ne vem, kdaj ga bo konec. Bomo videli, a situacija je resna,« je 58-letni svetovalec nogometnega kluba Dinamo Zdravko Mamić potožil v intervjuju za Dnevni avaz in dodal, da ga je strah za svoje življenje. »Dokopal sem se do informacij, da se pripravlja moja ugrabitev. In to ni prvič, da sem slišal kaj takšnega,« je še dodal. O tem, kdo stoji za domnevnim načrtom ugrabitve, Mamić ni nadalje razlagal.

Pobeg ni bil načrtovan

Pojasnil je, da njegov obisk in daljše bivanje v BiH nista bila načrtovana, saj je bil še nekaj dni pred odločitvijo sodišča v Osijeku prepričan, da bo iz njega odkorakal kot zmagovalec. »Nekaj ur pred izrekom sem prejel dokumente in videl, kaj se pripravlja. Nisem imel druge možnosti, kot da grem,« je pojasnil.

»Ljudje tukaj me imajo radi, to je neverjetno. Kamorkoli grem, imajo zame same lepe besede. Vabijo me v hiše, mi ponujajo prostor za živeti in pomoč. Česa podobnega še nisem doživel,« Mamić hvali državo, v katero je pobegnil pred hrvaško roko pravice. »To vse je tudi dokaz, da gre na Hrvaškem za politično motiviran proces. Tukaj nima nihče nikakršnega motiva za mojo odstranitev. V BiH name gledajo kot na nekoga s sposobnostmi in vrlinami, ki ima rad šport in ki bi lahko v prihodnosti veliko doprinesel k razvoju te panoge tukaj,« je razložil.

Sodišče v Bosni in Hercegovini je sicer uradno zavrnilo zahtevo Hrvaške po izročitvi Mamića, ki je bil 6. junija nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi finančnih malverzacij v Dinamu, je včeraj poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Mamić je dan pred objavo sodbe pobegnil v BiH.