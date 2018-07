Izgredi so pred tednom dni najprej izbruhnili v provinci Basra, ko je policija med protestom mladih, ki so zahtevali službe in vlado obtožili neuspeha pri zagotavljanju osnovnih storitev, ustrelila in ubila eno osebo. Zaradi strelnih ran sta nato tu v petek zvečer umrla še dva protestnika, kdo je odgovoren za njuno smrt, sicer ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti so se v Basri nadaljevali tudi ta konec tedna, zato je iraški premier Haide al Abadi v soboto napovedal nova sredstva in investicije v to z nafto bogato regijo. Kljub temu so v mestu Basra protestniki danes med drugim poskušali vdreti v prostore sedeža guvernerja, kar pa jim je s solzivcem preprečila policija. Nemška tiskovna agencija medtem poroča, da sta bili danes tu ubiti dve osebi.

Policija je poleg tega na jugu mesta s solzivcem razpršila množico protestnikov, ki so si z metanjem kamenja poskušali utreti pot do naftnega polja Zubeir. Solzivec je tu ohromil več ljudi, med njimi tudi novinarje, še poroča AFP.