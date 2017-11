Guverner Ankare Mehmet Kiliclar je v izjavi za javnost sporočil, da bi lahko dogodki LGBT (torej povezani s homoseksualci, biseksualci in transspolnimi osebami) »motili javno varnost«, prepovedali pa so jih zaradi »družbene občutljivosti«, poročajo tuje tiskovne agencije. S prepovedjo tako pomagajo pri ohranjanju javnega reda in miru, preprečevanja kriminala, pa tudi pri ohranjanju splošnega zdravja in morale, so še zapisali. Med drugim so prepovedali tudi filmske festivale, forume in razstave.

V Turčiji so že junija prepovedali parado ponosa v Carigradu, v uradni izjavi pa sporočili, da so se za ukrep odločili zaradi varnosti sodelujočih na paradi in turistov na ulicah. Takrat se je kljub temu zbralo ogromno podpornikov LGBT skupnosti, ki so nasprotovali prepovedi, policija pa je v spopadu z njimi uporabila solzivec in gumijaste naboje.

Čeprav so homoseksualnost v državi dekriminalizirali že leta 1923, je kršenje človekovih pravic pripadnikov skupnosti povsem vsakdanje, na kar v LGBT skupnosti glasno opozarjajo.