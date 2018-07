Marsikdo se verjetno danes tepe po glavi, da ni stanovanja v Ljubljani kupil v času nepremičninske krize. Še pred tremi, štirimi leti je bilo mogoče v Ljubljani rabljeno trisobno stanovanje kupiti za okoli sto tisočakov, danes je tako stanovanje dobiti pod 150 tisočaki praktično misija nemogoče. Trenutno smo priča približno taki noriji na nepremičninskem trgu, kot smo jo doživljali pred kolapsom nepremičninskega trga. Lani je bila rast cen nepremičnin v Sloveniji 10-odstotna, kar je le za 1,8 odstotka manj kot na Irskem, kjer je bila rast rekordna.

Zaradi narave nepremičninskih projektov, ki seveda nastajajo s precejšnjim zamikom glede na dogajanje na trgu, bo več novih stanovanj na trg prišlo šele v dveh, treh letih, trenutno pa se večinoma končujejo projekti, ki so bili zastavljeni že pred krizo. Kako borna je ponudba novih stanovanj v Ljubljani, kažejo podatki statističnega urada. Lani je bilo dokončanih le 188 stanovanj, medtem ko je rekordnega leta 2008 na trg prišlo kar 1561 stanovanj. Ponudba je bila solidna še do leta 2011, ko je bilo dokončanih 716 stanovanj, nato je konkretno padla. Statistika izdanih gradbenih dovoljenj kaže, da lahko nekoliko večjo ponudbo stanovanj pričakujemo v prihodnjem letu, a ta še zdaleč ne bo zadostila povpraševanju. »Neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem je poleg dobrih gospodarskih razmer in ugodnih pogojev financiranja najpomembnejši razlog za hitro rast cen in zaradi pomanjkanja ponudbe novih stanovanj lahko pričakujemo rast cen tudi v prihodnje. Ta se bo predvidoma nadaljevala do večje ponudbe stanovanj na trgu,« napovedujejo pri Banki Slovenije.