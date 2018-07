V Stanovanjskem skladu Republike Slovenija pričakujejo, da bodo gradnjo soseske Novo Brdo začeli letošnjega oktobra. Še ta mesec naj bi družba Rafael začela izkopavati gradbeno jamo na območju v lasti republiškega stanovanjskega sklada. Gradnjo soseske ter izvedbo obrtnih in inštalacijskih del pa bo sklad zaupal gradbenemu podjetju, ki ga bo izbral z ločenim javnim naročilom. Slednje bo sklad objavil predvidoma v drugi polovici avgusta, so sporočili iz stanovanjskega sklada.

Republiški stanovanjski sklad bo v okviru soseske Novo Brdo zgradil 18 vila blokov s 498 stanovanji, ki bodo namenjena oddajanju v najem. Od tega bo 25 stanovanj oskrbovanih. Po podatkih stanovanjskega sklada bo velikost stanovanj od 30 do 80 kvadratnih metrov. V podzemni garažni hiši pod objekti bo prostor za parkiranje 522 vozil. Poleg kleti bodo načrtovani objekti imeli še pritličje, tri nadstropja in teraso.

V skladu zagotavljajo, da bodo stanovanja v Novem Brdu prilagojena za bivanje mladih, starejših in družin. »Za dobro počutje stanovalcev bo v novi soseski skrbel še vsebinsko raznovrsten javni program,« so povedali v skladu. Pojasnili so, da bodo v soseski storitve dejavnosti, trgovine in knjižnica, v okolici stanovanjskih objektov bodo zelene površine z otroškimi igrišči, stanovalci pa bodo enostavno dostopali tudi do Poti spominov in tovarištva na vzhodu soseske ter do športnih igrišč v Zelenem gaju na zahodu. vbr