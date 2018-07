Nepremičninski bum, ki je še zlasti intenziven v Ljubljani in okolici, se nadaljuje. Ugodna bančna posojila še naprej poganjajo povpraševanje, novih stanovanj pa kljub precejšnjemu številu aktivnih gradbišč v Ljubljani in okolici primanjkuje. Vlagatelji se osredotočajo na gradnjo nadstandardnih enot, dostopnejša stanovanja srednjega cenovnega razreda pa so po pojasnilih vlagateljev in nepremičninskih posrednikov večinoma razgrabljena še pred končanjem gradnje. Na voljo ostajajo predvsem večji in dražji apartmaji, katerih cena kvadratnega metra presega magičnih 3000 evrov.