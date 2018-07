Ne le prepotovala, arhitekta Ana Gruden je živela, študirala in delala v številnih krajih, kar jo je seveda neizbrisno zaznamovalo. Izkušnje iz tujih krajev nosi s seboj in jih prevaja v arhitekturo, zato rada poudari: »Vsi imamo predzgodbe, a kjerkoli bivamo, se skušajmo obdati s tistim, kar nam je blizu in kar nas osrečuje.« Diplomirala je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani s poudarkom na notranji arhitekturi in nato magistrirala iz umetnosti s poudarkom na estetiki v filmu. Zatem se je začela njena pot v tujino – študij je opravljala eno leto v Benetkah, kjer se je izpopolnjevala v modnem oblikovanju, po eno leto v Barceloni in Koebenhavnu, v New Yorku je leto dni študirala film na akademiji New York Digital Film Academy. A njeno najdaljše obdobje zdoma je bilo v Berlinu, kjer je živela in delovala več let, tja pa se je odpravila kot prejemnica umetniške štipendije Universität der Künste Berlin.

V Berlinu je delala kot umetnica, fotografinja in arhitektka kar dvanajst let. Izdelala je številne projekte notranjega oblikovanja stanovanj. Bogata izkustva različnih bivanjskih okolij in široko poznavanje stroke sta njena življenjska in poslovna spremljevalca – arhitektka se samozavestno loteva zelo različnih projektov in nalog, od načrtovanja in nadzora stanovanjskih projektov, oblikovanja interierjev preko oblikovanja za različne filmske produkcijske studie, scenografije in kostumografije do poučevanja oblikovanja in pisanja člankov. V Sloveniji je izdala tudi oblikovni učbenik Medijske podobe, kalejdoskop stila in mode.

V letih, ko je živela v Berlinu, se je veliko gradilo in projekti Ane Gruden so bili večinoma povezani s prenovo starih gradenj. Pogosto je v staromeščanskih hišah, ki imajo večinoma visoke strope, zaradi čim večjega izkoristka dragih kvadratnih metrov načrtovala tako imenovane »spalne galerije«. Sčasoma so postale njen zaščitni znak in v časopisu Frankfurter Allgemeine so ji posvetili reportažo o »grajenju v zraku«. V projektiranju po vertikali se je res izurila, pa tu ni šlo le za pridobitev dodatnih ležišč – načrtovanje v višino je v ambient pripeljalo več odprtega prostora in svetlobe. Premišljena osvetlitev pa je izpostavila uporabo nenavadnih ograj in stopnic ter ustvarila igro senc, ki so prostoru optično dodale globino.

Zdaj že dve leti živi in dela v Sloveniji, ustanovila je svoj arhitekturni studio Ana Gruden arhitekti, ki se prvenstveno posveča arhitekturi stanovanj in lokalov. Zelo jo zanima projektiranje stanovanj, ki morajo postati prijetni domovi za uporabnike. Vanje vnaša pravo mero lastnikovih želja in svojega znanja, pravo mero arhitekturne urejenosti in predmetov iz različnih obdobij. Pravi, da zanjo dom predstavlja tretjo lupino ljudi: prva lupina je naše telo, druga je naša obleka in tretja lupina naš prostor, ki ustvarja atmosfero in vpliva na naše razpoloženje. »Po navadi se zaljubim v določen kos pohištva in gradim zgodbo okoli njega. Poskušam ustvariti prijetno vzdušje in občutek topline. Nekdo naj bi čutil, da so stvari ustvarjene premišljeno in z veliko ljubezni. Zato bivanje v dobro zasnovanem prostoru naredi naše življenje boljše.«

Pri načrtovanju stremi za tem, da naredi prijetno kombinacijo, kot sama pove – pravo kombinacijo začimb. V prostore vključuje pohištvo in predmete z zgodbo, ki je kakorkoli povezana z naročnikom. V času preobilja materialnih dobrin je izbrala pot, ki je danes v Evropi vse bolj prevladujoča, »normalna«, naravna in samoumevna in se imenuje prenova. Prenova stanovanja, prenova pohištva, trajnostnost, ekološkost, krožno gospodarstvo…

Prenova je zahtevno delo, pri katerem je treba imeti veliko znanja, da najdemo pravo mero, da se izognemo površinskosti in minljivosti trendov, da ne pozabimo, da živimo v tehnološko visoko razviti družbi. Pomembno je, da je prostor prilagojen sodobnim potrebam uporabnika; bivalni prostori v interierjih Ane Gruden so fluidni, kuhinje funkcionalne in izčiščene, garderobe neopazne, kopalnice prostorne… Vedno pa so prostori urejeni s pridihom lepih zgodb, z odtenkom topline, ženstvenosti, igro svetlobe.