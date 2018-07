Besed dolgo nismo pozabili, o njih smo večkrat celo sanjali. Nemara zato, ker smo jih en teden vsak dan poslušali znova in znova, morda zaradi specifične izgovarjave. »Focus! You need to focus! Stay focused!« je trener ekipe na košarkarskem kampu v Atlanti v ZDA neprestano ponavljal našemu soigralcu, enemu najboljših med kakimi 500 tam zbranimi nadobudnimi mladci, ki pa je imel hkrati silne težave z zbranostjo. »Osredotoči se! Moraš se osredotočiti! Ostani osredotočen!« bi se vse skupaj glasilo v prevodu. Bilo je v devetdesetih, leto po olimpijskih igrah v omenjenem mestu, ko se nam še sanjalo ni, da bo že leto kasneje pri nas v Evropi na ceste zapeljal novi Fordov avtomobil, ki mu bo ime – focus. Zgodilo se je ravno, ko je spomin na to besedo (ki torej kot glagol pomeni osredotočiti se) dodobra zbledel, ravno avtomobilski focus pa je poskrbel, da se to ni in se ne bo zgodilo, pri čemer je beseda focus trenutno v naših mislih bržčas zasidrana bolj kot kdaj koli doslej.

Zakaj? Ker smo še polni svežih vtisov po prvih vožnjah četrte generacije tega avtomobila, bržčas najpomembnejšega Fordovega v Evropi, in ti sveži vtisi so skorajda izključno pozitivni. Pri Fordu so se novega focusa lotili, kot pravijo sami, po načelu »praznega lista papirja«, kar pomeni, da je nastal res popolnoma nov avto, čeprav oblikovno logično nadaljuje zgodbo predhodnika. Že po vsega nekaj prevoženih kilometrih z njim pa postane jasno, da so nalogo opravili brezhibno. Da so bili pri ustvarjanju novega focusa še prav posebej fokusirani na to, da se bo avto peljal odlično. Res je: da je lahko, kar se odzivnosti volanskega mehanizma, lastnosti podvozja in blaženja tiče, pokazal kar največ, mu je šla na roke tudi zavita in razgibana cesta, mestoma na novo asfaltirana, mestoma malce luknjasta, po hriboviti pokrajini na jugu Francije. Pomagalo je tudi, da smo vožnje opravili z močnejšima, 1,5-litrskima trivaljnima bencinskima motorjema s 182 konji (134 kilovati) in 150 KM (110 kW), pri prvem s 6-stopenjskim ročnim, pri drugem pa z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki ga po novem ne upravljamo več z ročico, temveč vrtljivim gumbom. A pričevanja kolegov in njihova navdušenost so hitro razblinili dvome, da bi bilo nemara s šibkejšimi bencinskimi motorji (litrski trivaljniki bodo na voljo s 85, 100 in 125 KM oziroma 63, 74 in 92 kW) kaj bistveno drugače. Focus, kar se voznih lastnosti in užitka za volanom tiče, pač ostaja eden najboljših v razredu. Še več, nemara vsaj začasno postaja celo najboljši, pri čemer mu pomaga tudi že serijsko vgrajena možnost izbire voznih načinov. In da potolažimo še ljubitelje dizlov – novi focus bo na voljo tudi z 1,5-litrskim motorjem, ki ga bo poganjala črna kri, premogel pa bo 95 ali 125 KM (70 ali 88 kW).

Poleg pregovorno odličnih voznih lastnosti je focus vselej slovel tudi kot znanilec tehnoloških novosti oziroma avto, ki je marsikatere (med) prvi(mi) predstavil v svojem razredu. Tudi tokrat se tradiciji ni izneveril, ker je naprednih pripomočkov že bistveno preveč za dolžino pričujočega zapisa, pa omenimo le nekatere izstopajoče. Kot je denimo izboljšani prilagodljivi tempomat s funkcijo za ustavljanje, speljevanje in usmerjanjem v sredino voznega pasu za uporabo v prometu s pogostim ustavljanjem in speljevanjem. Ali novi aktivni parkirni pomočnik, ki v kombinaciji s samodejnim menjalnikom poskrbi tudi za prestavljanje, pospeševanje in zaviranje, kar pomeni, da ob pritisku na stikalo avto zdaj dejansko parkira povsem sam. Pa na primer aktivna pomoč krmiljenja pri izogibanju, ki vozniku pomaga, da obvozi ustavljena ali počasnejša vozila in prepreči trk. In še in še…

Svoje močne točke je torej focus z novo generacijo še okrepil. Kaj pa šibke? No, saj teh nikdar ni bilo veliko, se je pa kakšna našla. Denimo prtljažnik pri karavanski različici, ki je bil z osnovno prostornino med manjšimi v razredu. V novi generaciji, ki v tej karoserijski različici zdaj v dolžino meri 4,67 metra (prej 4,56), je ta v primerjavi s prejšnjo večji kar za 118 litrov in premore 608 litrov, medtem ko je s 375 litri malenkost (12 litrov) zmogljivejši tudi pri kombilimuzini, ki je v dolžino zrasla za 2 centimetra in meri 4,38 metra. Oba sta radodarna tudi s prostorom v potniški kabini, kjer voznika navduši tudi odlična kakovost in uporabnost delovnega prostora z ločenimi stikali za prezračevanje in še kaj, kar pohitri in olajša določene operacije med vožnjo. Pohvaliti velja tudi odziven zaslon na dotik, da ne bomo zgolj hvalili, pa dodajmo, da bi za čisto desetko kljub prvemu projekcijskemu (head-up) zaslonu pri Fordovih avtomobilih v Evropi le-tega focus lahko imel tistega »pravega«, s projiciranjem na vetrobransko steklo in ne na dodatno ploščico, ki zaradi svoje velikosti zna koga zmotiti.

Poleg kombilimuzine in karavana je focus na nekaterih trgih na voljo tudi kot štirivratna limuzina, sicer pa bo naprodaj tudi v oblikovno športni verziji ST-line, športnoterenski »šminki« active in prestižni verziji vignale. Focusa boste pri nas lahko kupili septembra, osnovna cena bo pod 15.000 evri.