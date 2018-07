Ona samozavestna svetlolaska, on monarh in ženskar. To sta protagonista zgodbe o ljubezni, prepleteni z ljubosumjem, korupcijo, vohunstvom in maščevanjem. Gre za zgodbo, ki v teh dneh preplavlja španske medije.

Pred tednom dni sta digitalna španska časopisa OKdiario in El Espanol objavila zvočni zapis, ki je bil na skrivaj posnet na neformalnem srečanju Juana Carlosa s Corinno zu Sayn-Wittgenstein junija 2015 v luksuznem apartmaju sredi Londona. Pogovor je posnel nekdanji policijski komisar Jose Manuel Villarejo, ki je trenutno za zapahi, obtožen vpletenosti v podkupovanje, pranje denarja in sodelovanja v kriminalni organizaciji. V pogovoru Corinna razkriva, da nekdanji španski poglavar, ki je leta 2016 abdiciral in žezlo predal svojemu sinu, sedanjemu kralju Felipeju VI., »ne zna razlikovati med javnim in zasebnim«, da »zaračunava nezakonite provizije oziroma podkupnine« pri poslih, v katerih posreduje kot državnik, in jih skriva na švicarskih računih, odprtih na imena prijateljev in sorodnikov. Na njeno ime je imel račun v Monaku, kjer ima Corinna stalno bivališče.

Na dolgem seznamu kraljevih ljubimk Na posnetku, težkem več kot deset terabajtov, še ni objavljena celotna vsebina, pripoveduje Corinna o svojih odnosih s Juanom Carlosom, ki ima sedaj 80 let. Spoznala sta se leta 2004 v nekem letovišču, ko je 27 let mlajšo Corinno povabil, naj prisede k njemu. Tako je ta odločna ženska postala kandidatka na dolgem seznamu kraljevih ljubimk. Tedaj je bila še v zakonski zvezi z nemškim princem Casimirjem zu Sayn-Wittgensteinom, s katerim imata sina Alexandra. Ločila sta se leta 2005, a je kljub Casimirjevemu nasprotovanju obdržala njegov priimek, zato jo še danes nekateri mediji naslavljajo kot princeso Corinno. Po rodu je Nemka, njeno rojstno ime je Corinna Larsen. Najprej je bila poročena z britanskim poslovnežem Philipom Adkinsom, ki je bil prijatelj Juana Carlosa. V zakonu z Adkinsom se jima je rodila hči Anastasia, s katero sta se leta 2010 preselili v Madrid, kjer jima je španski kralj priskrbel trinadstropno stanovanje blizu kraljeve palače. Tisto leto je tudi odkrila, da ima kralj poleg nje še »druga dekleta«, kar naj bi ji sam priznal. Ena naj bi bila iz Valencie, druga ameriška poslovnica, je povedala Corinna v pogovoru z Villarejom. Takrat sta se menda razšla, a ne za dolgo, ker se ga je usmilila zaradi njegovega krhkega zdravja po operaciji benignega tumorja na pljučih. Z njim je bila tudi, ko si je zlomil nogo na razvpiti lovski turneji leta 2012 v Bocvani. Dokončno sta se razšla naslednje leto. V vsem tem času sta s špansko kraljico Sofijo kot srečen par normalno opravljala svoje protokolarne naloge. Poleg ljubezenskega razmerja je Corinna Villareju in Juanu Villalongi, ki je bil takrat predsednik španskega telekomunikacijskega operaterja Telefonica in je pripomogel k srečanju v Londonu, razkrila, da je Juan Carlos zahteval plačilo za posredovanje pri savdskem kralju za pridobitev poslov za španska podjetja na licitaciji za gradnjo hitre železniške proge med Medino in Meko. Menda je dobil 100 milijonov evrov v zvezi s to zadevo, v katero je vpletenih več akterjev iz visokih krogov, med njimi Iranka Shahpari Zanganeh, vdova pokojnega Adnana Khashoggija, največjega trgovca z orožjem. Podkupnina kralju naj bi bila nakazana na Corinnin račun v Monaku. Po njenem pripovedovanju naj bi izkoristil vsako priložnost, da je ustanove in podjetja prosil za donacije Fundaciji Noos v lasti njegovega zeta Inakija Urdangarina, ki je zaradi korupcije pred kratkim začel prestajati kazen 5 let in 10 mesecev zapora.