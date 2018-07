Na zamisel, da bi Salzburg vsako poletje spremenili v en sam velik oder, so pred skoraj sto leti prišli Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt in Richard Strauss. Festival še vedno živi na trgih, dvoriščih, v hišah in kinodvoranah, kjer se odvijajo koncerti, gledališke in plesne predstave, literarni večeri, razstave.

Program Salzburških slavnostnih iger nocoj začenjajo s koncertnim ciklom Duhovna uvertura, ki postavlja v ospredje sakralno glasbo iz zakladnice evropske glasbene tradicije, prvi pa bodo nastopili člani Simfoničnega orkestra iz Montreala pod taktirko japonskega dirigenta Kenta Nagana. Izvedli bodo Pasijon po Luki poljskega skladatelja Krzysztofa Pendereckega. Sicer pa bo slovesno odprtje šele čez teden dni, torej 27. julija. Čez dan bodo naprej poskrbeli za otroke – s pripravljalnimi glasbenimi delavnicami, ki jih bo zaokrožila izvedba otroške različice Mozartove opere Čarobna piščal; zvečer pa bo v stari jahalni šoli otvoritvena slovesnost, na kateri bo osrednji govornik pisatelj in zgodovinar Philipp Blom.

Od Slehernika do adaptacij Salzburških slavnostnih iger vsekakor ni brez tradicionalnega Hofmannsthalovega Slehernika; v zgodovini salzburškega festivala je ta gledališka predstava doživela že več kot 680 uprizoritev. Lani je doživela novo produkcijsko preobleko, v kateri jo bomo videli tudi letos; režijo so zaupali Michaelu Sturmingerju, ta je v glavno vlogo angažiral avstrijskega filmskega in televizijskega igralca Tobiasa Morettija, znanega iz televizijske kriminalne serije Komisar Rex. Moretti se bo obiskovalcem sicer predstavil že ta teden v performansu, v katerem je besedo povezal z Mozartovo glasbo. V gledališkem delu festivala bosta na ogled še tragedija Penthesilea nemškega dramatika Heinricha von Kleista v režiji Johana Simonsa ter odrska priredba romana Lakota norveškega pisatelja Knuta Hamsuna, ki so jo zaupali nemškemu režiserju Franku Castorfu. Prvič v nemščini bo izvedena še ena priredba negledališkega dela, romana Konj vstopi v bar, ki je izraelskemu avtorju Davidu Grossmanu lani prinesel mednarodnega bookerja. Na oder je zgodbo prenesel češki režiser Dušan David Parizek.