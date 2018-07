Če malce pretiravamo, lahko rečemo, da poleti skoraj vsak teden nekje v naši državi (ali lučaj čez mejo) poteka glasbeni festival. Za dobro počutje obiskovalcev so letos že poskrbeli na festivalu GorA rockA, pravkar se je v Tolminu iztekel Overjam International Reggae Festival (v Novem Sadu pa Exit), še nekaj dni prej Punk Rock Holiday, konec minulega meseca pa je hrvaška prestolnica gostila In Music Festival. Poraja se vprašanje, ali je v Sloveniji sploh še prostor za novinca. Po mnenju Aleša Pirmana, organizatorja Castle Kolpa Music Festivala, o tem sploh ni dvoma: »Z novim festivalom se res ni lahko uveljaviti, a s pravim pristopom, izjemno lokacijo in odličnim programom se trudimo, da bo to postal močan tradicionalni festival pri nas. Kot kaže, smo letos na izjemno dobri poti za to.«

S prodajo tridnevnih in enodnevnih vstopnic, ki so jih doslej prodali že v kar sedmih državah, so zadovoljni, vendarle pa pričakujejo največ domačih obiskovalcev.

Laibach in Magnifico

Te bodo ob reko Kolpo med 2. in 4. avgustom, ko bo potekal festival, zagotovo privabila znana imena slovenske in mednarodne glasbe, ki bodo nastopala na treh odrih – na glavnem, odru ob plaži in na Areni. »Pomembne so tako reference in zanesljivost organizatorja kot tudi razpoložljivost skupin,« na vprašanje, kako težko je privabiti zveneča imena svetovne scene, odgovarja Pirman. »Izbrali smo najboljše, ki smo si jih lahko privoščili, v mislih pa smo imeli posluh potencialnih obiskovalcev,« pravi. Poleg švedskih raperskih metalcev Clawfinger, ki so svoj vrhunec vendarle doživeli že pred koncem prejšnjega stoletja, in slovenske skupine Laibach so organizatorji zagotovili še nastope skupin Plavi orkestar, S.A.R.S., Hladno pivo, od slovenskih bendov pa bodo nastopili Magnifico, Big Foot Mama, Hamo & Tribute 2 Love, Prismojeni profesorji bluesa, Koala Voice, Stray Train, Happy Ol' McWeasel in mnogi drugi.

Pred večernim glasbenim dogajanjem bodo imeli obiskovalci na voljo pestro izbiro obfestivalskih dejavnosti – na delavnicah bodo lahko prebudili svojo ustvarjalno plat, se kopali v Kolpi, se smejali ob standup predstavah, telo razgibali v športnih aktivnostih… Kot je običajno pri tovrstnih festivalih, je organizator poskrbel tudi za kampiranje. Vstopnice za premium, caravaning in glamping grajsko vas so že razprodali. V slednji, zadnja leta je tovrstno šotorjenje na »višjem nivoju« izjemno priljubljeno, bodo stali udobni glamping šotori, v osnovi namenjeni za štiri osebe, prebivalci vasi pa bodo imeli na voljo posebno infrastrukturo stranišč in prh. Kampiranje sicer ni vključeno v ceno festivalske vstopnice, prostora pa ne bo zmanjkalo. »Standardno kampiranje je še na voljo. Bo pa prostora dovolj za vse, saj bomo po potrebi dodali zemljišče, urejeno ravno za to,« obljublja organizator. Kamp bo odprt že 1. avgusta, ko bo predvečer festivala.