Nekaj novosti je že znanih, konec avgusta bodo denimo na domačiji vzpostavili Sobo za pisanje, skupni prostor, ki bo na voljo vsem, ki za pisanje besedil potrebujejo prostor, mizo, stol. »V prvem letu delovanja prostor skupaj s podpornimi programi s področja pisanja namenjamo predvsem mladim,« je pojasnila ekipa Vodnikove domačije.

Ob tem v Šiški že vabijo k vpisu na prvi dve avgustovski delavnici, in sicer na delavnico Med literaturo in gledališčem, ki bo potekala v tednu med 20. in 25. avgustom in je namenjena ljubiteljem jezika, gledališča in literature, ki so stari do 19 let, ter na prevajalsko delavnico. Ta bo potekala od 27. do 31. avgusta in je namenjena mladim do 25. leta starosti, ki so vešči angleškega jezika ter jih zanimajo jezik, literatura in spoznavanje sodobnih afriških avtoric. Zadnji avgustovski konec tedna bo Vodnikova domačija tudi prizorišče L'etažerjevega literarnega vikenda.