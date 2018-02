Praznovanje Vodnikovega rojstnega dne bodo začeli ob 11. uri, ko pripravljajo javno vodstvo po razstavi Slovenščina oživljena in druge zmage zadovoljnega Kranjca Valentina Vodnika. Po stalni razstavi domačije bo obiskovalce popeljal soavtor razstave Janez Polajnar iz MGMLJ. Ob 16. uri bo dogodek za otroke Vodnikove besede, na katerem bo najmlajšim obiskovalcem domačije Špela Frlic pripovedovala zgodbe o tem, zakaj je bil Vodnik skoraj prvi pesnik in kako je med ljudmi nabiral besede. Ob 17. uri pa bo vrata odprla interaktivna razstava poezije Pesmovadnice, ki vabi k raziskovanju, branju in poslušanju pesmi slovenskih in tujih pesnic in pesnikov. Interaktivna razstava bo v Galeriji domačije na ogled do 15. marca.