»Mercedes-AMG Petronas in Lewis Hamilton sta danes objavila dogovor o dveletnem podaljšanju pogodbe za sezoni 2019 in 2020,« so pri Mercedesu zapisali v sporočilu za javnost. Triintridesetletni Britanec je pri Mercedesu vse od leta 2013, s to ekipo pa je osvojil tudi svoje tri od štirih naslovov svetovnega prvaka. Enega ima z McLarnom (2008).

V tej sezoni svetovnega prvenstva F1 Hamilton ta čas za osem točk zaostaja za Ferrarijevim dirkačem, Nemcem Sebastianom Vettlom.