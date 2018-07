Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sprejem zakona že označil za »ključni trenutek« v zgodovini sionizma in izraelske države. Arabski poslanci na drugi strani so proti zakonu protestirali. Arabski poslanec Ahmed Tibi ga je označil za rasističnega in opozoril, da bo prinesel »smrt demokraciji« v Izraelu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zakon Izrael opredeljuje kot nacionalno državo judovskega naroda. Predvideva tudi, da bo uradni jezik poslej samo hebrejščina in ne več tudi arabščina. Krepi tudi status Jeruzalema kot izraelske prestolnice. Eden od spornih členov je bil prvotno tudi tisti, ki je omogočal izključno ureditev judovskih naselij, a so na koncu sprejeli različico, v kateri je zapisano, da je za državo razvoj judovskih skupnosti nacionalnega pomena in bo podpirala njihovo gradnjo.

Kritiki zakona na drugi strani opozarjajo, da je posebno diskriminatoren do Arabcev, ki predstavljajo približno 20 odstotkov prebivalcev Izraela.