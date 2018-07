Prepoved dostave zemeljskega plina in tekočega goriva prek Kerem Šaloma, edinega odprtega prehoda za dobrine med Izraelom in Gazo, je izraelsko obrambno ministrstvo objavilo v ponedeljek zvečer.

Ta prehod sedaj ostaja odprt le še za humanitarne potrebe. Poleg tega je izraelsko obrambno ministrstvo skrčilo dopuščeno ribolovno območje ob obali Gaze s šest na tri morske milje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael že leta vrši ostro kopensko, pomorsko in zračno blokado Gaze. Humanitarno stanje na stisnjenem območju z dvema milijonoma prebivalcev je zato zelo slabo. Kar 80 odstotkov ljudi tam živi od človekoljubne pomoči, kažejo podatki Svetovne banke.

Judovska država skuša z ukrepom Hamas, ki Gazi vlada od leta 2007, predvsem prisiliti k ustaviti spuščanja ognjenih balonov in zmajev z območja, ki so po podatkih izraelskih gasilcev v približno 100 dnevih povzročili 750 požarov, v katerih je pogorelo 2600 hektarjev izraelske zemlje. Ti zmaji in baloni so postali simbol palestinske mobilizacije.