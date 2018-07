Prav tako so ukrepali zoper devet voznikov motornih koles, ki so objestno prehitevali preko neprekinjene sredinske črte. Policisti so ukrepali tudi zoper 17 kršiteljev, ki niso uporabljali varnostnega pasu in opozorili pet voznikov zaradi lažjih kršitev.

Poostrene nadzore so sicer napovedali ob začetku poletne turistične sezone. Ugotavljali so kršitve prekoračitev hitrosti, nepravilnih prehitevanj ter ostale kršitve voznikov motornih koles, ki so v poletnih mesecih najpogostejši kršitelji.

Zadnjo nedeljo so kršitelje ugotavljali tudi z opazovanjem iz helikopterja, posadka pa je kršitve sporočala policijskim patruljam na cestah.

Policisti so ugotavljali tudi vožnjo pod vplivom alkohola in 24 voznikom odredili preizkus alkoholiziranosti. Dvema motoristoma so prepovedali nadaljnjo vožnjo zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pri enemu vozniku osebnega avtomobila pa so izvedli t. i. hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom mamil, ki je bil pozitiven. Ker je v nadaljevanju postopka odklonil strokovni pregled, so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Policisti pozivajo k defenzivni vožnji »Navedeni podatki žal kažejo na pogoste kršitve cestno prometnih predpisov na cestah v Zgornjem Posočju, zato policisti vse udeležence v prometu pozivajo k defenzivni vožnji. Posebej velja izpostaviti, da večina voznikov motornih koles sicer korektno prilagaja vožnjo razmeram na cestah, žal pa se pojavljajo posamezniki, občasno pa tudi skupine motoristov, ki cesto zamenjajo za dirkalni poligon in mečejo slabo luč na vse ostale udeležence, saj z objestno vožnjo in neupoštevanjem hitrostnih omejitev ne ogrožajo le sebe, ampak tudi ostale udeležence v prometu,"« so zapisali na policiji.