V torek, 10. julija, je policijska patrulja v Hrastovljah zaustavila terensko vozilo bosanskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Hrvaške in Srbije. Poleg njega je bil v vozilu še državljan Irana, za katerega so ugotovili, da ne izpolnjuje zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja so dvojnemu državljanu Hrvaške in Srbije odvzeli prostost. Naslednji dan so ga s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog tožilstva zanj odredil pripor, so danes sporočili s PU Koper.

V petek so ilirskobistriški policisti na cesti za tunel Veliko Brdo zaustavili terensko vozilo registrskega območja Danske, ki ga je vozil državljan Hrvaške. V vozilu so bili še trije državljani Turčije in sedem državljanov Irana, za katere so policisti prav tako ugotovili, da ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za vstop v Slovenijo. Tudi Hrvatu so policisti odvzeli prostost in ga naslednji dan s kazensko ovadbo pripeljali pred koprskega preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.