Kot so navedli, so stekleničko našli v hiši zastrupljenega Charlieja Rowleyja v kraju Amesbury, zdaj pa so znanstveniki v laboratoriju Porton Down potrdili, da je bil v njej novičok. »Zdaj potekajo preiskave, od kod je steklenička prišla in kako se je znašla v hiši,« so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Že v začetku tedna so sicer sporočili, da se je par z rokami dotaknil okuženega predmeta z novičokom in da sta bila izpostavljena veliki količini strupa.

Vodja britanske protiteroristične policije, ki vodi preiskavo, Neil Basu, je glede današnje ugotovitve sporočil, da gre za »pomemben in pozitiven razvoj«.

»Ne moremo pa zagotoviti, da te snovi ni nikjer več, zaradi česar bodo kraji ostajali zavarovani še nekaj časa,« je poudaril. To bo omogočilo temeljito preiskavo in zagotovilo varnost za ljudi, je dodal.