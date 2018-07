Kot je pojasnil vodja ekipe znanstvenikov Scott Sheppard, so najprej odkrili dve novi luni, precej kasneje pa še deset. Astronomi so jih prvič opazili lani spomladi, ko so s teleskopom v Čilu iskali morebiten večji planet zunaj našega osončja.

»Jupiter je bil po naključju na delu neba, kjer smo iskali planet,« je pojasnil Sheppard in dodal, da so tako lahko hkrati iskali nove lune in še neznan planet.

Enajst novo odkritih lun ima premer od enega do treh kilometrov in so dokaj podobne tistim, ki so jih znanstveniki odkrili že prej. Devet novih lun je del gruče, ki je nekoliko dlje od Jupitra in planet obkroži v dveh letih. Znanstveniki domnevajo, da je šlo prvič za tri nekoliko večja nebesna telesa, ki so kasneje zaradi medsebojnih trkov in drugih vplivov razpadla na številne dele.

Dve novo odkriti luni sta del skupine, ki je bližje planetu in se vrti v isto smer kot Jupiter. Te lune planet obkrožijo v približno letu dni in so bile, kot domnevajo znanstveniki, nekoč del večjega nebesnega telesa.