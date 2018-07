Uradnima organizacijama zagovornikov in nasprotnikov britanskega odhoda iz EU je volilna komisija predpisala porabo natanko sedmih milijonov funtov. Probrexitski tabor se je valjal v denarju, ker so ga podprli številni otoški milijonarji. Ne zato, ker so si želeli, kot je trdil probrexitski tabor, obnove britanskega nadzora nad britanskimi mejami, ekonomijo in tako naprej, ampak ker so zaradi EU izgubljali svoj nadzor nad Britanijo in so se bali napovedanega ukrepanja EU zaradi izogibanja plačevanju davkov.

Politično motivirane obtožbe? Organizacija Vote Leave je porabila blizu 700.000 funtov več od zakonsko predpisanih sedmih milijonov, in sicer tako, da jih je skrivaj dala svojemu probrexitskemu podmladku, skupini BeLeave. Zato so Vote Leave oglobili z 61.000 funti. Ustanovitelja skupine BeLeave Darrena Grimesa so dodatno oglobili z 20.000 funti in prijavili policiji, ki bo sprožila preiskavo proti njemu in Davidu Halsallu, enemu od vodilih krovne probrexitske kampanjske organizacije Vote Leave (Glasujte za odhod). Ta trdi, da gre za »povsem netočne politično motivirane obtožbe«. Najbolj neverjetno pa je to, da zakonitosti izida referenduma 23. junija 2016 še vedno nihče ne postavlja pod vprašaj. Že do zdaj je bilo znano, da so brexitarji v kampanji na veliko lagali. Laganje očitno ni problem. Pač, ni protizakonito. Poraba nezakonito veliko denarja za kampanjo pa ni dovolj velik problem, da bi nekdo v politiki zbral dovolj poguma in dejal, da je zato tesen izid referenduma nezakonit. Številni Britanci še vedno ne vedo niti tega, da je bil referendum le posvetovalen in da zato njegov izid ni bil zakonsko obvezujoč.