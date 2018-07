Institut opazovanja volitev je pozornost javnosti pritegnil ob nedavni aferi Zmaga Jelinčiča Plemenitega; Svet Evrope je, spomnimo, po obsežni preiskavi naznanil sum, da je Jelinčič deloval v prid Azerbajdžana pri opazovanju tamkajšnjih volitev v zameno za plačilo ter tako bil vpleten v obsežen korupcijski škandal. Toda ne zgolj opazovanje volitev v Azerbajdžanu, duhove buri, kot kaže, tudi opazovanje slovenskih volitev in referendumov.

Po spremembi zakona o volitvah v državni zbor maja lani bi morala državna volilna komisija (DVK) sprejeti tudi pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje slovenskih volitev in referendumov. DVK je pravilnik res sprejela, a je za njegovo sestavo, sprejetje in objavo potrebovala kar leto dni, je opozorila bralka DnevnikaIda Čuden Rebula iz Sežane, sicer zainteresirana državljanka, ki bi rada opazovala volitve. »Tako so v letih 2017 in 2018 minili brez možnosti imenovanja opazovalcev štirje zakonodajni in državotvorni dogodki,« je še navedla v javnem pismu DVK.

Slovenske volitve pogosto pod budnim očesom opazovalcev A to ne drži. Zakon sicer ne določa roka, v katerem naj bi bil DVK sprejela pravilnik, zato je po mnenju direktorja DVK Dušana Vučka ključno, da je bil sprejet pred predčasnimi državnozborskimi volitvami. A četudi je bil res sprejet šele maja letos, je DVK vselej omogočala spremljanje volitev vsem zainteresiranim, saj je stališče predsednika državne volilne komisije, vrhovnega sodnika Antona Gašperja Frantarja, da DVK in volilni organi pri izvedbi volilnih postopkov nimajo česa skrivati in lahko zato opravljanje dela opazuje kdorkoli. »Opazovalci so bili tako na predčasnih državnozborskih volitvah kot tudi volitvah predsednika republike,« je izpostavil Vučko. Običajno več interesa za to pokažejo nevladne organizacije – predčasne državnozborske volitve leta 2014 denimo je spremljala organizacija Transparency International Slovenia – a tudi državljani. Predčasne državnozborske volitve leta 2014 so opazovale tudi tri tuje organizacije, in sicer šest opazovalcev iz The Commitee for Open Democracy (ZDA), štirje opazovalci iz The International Republican Institute (ZDA) in pet iz Elections Canada (Kanada). Ob zadnjih državnozborskih volitvah je DVK omogočila opazovanje volitev skupini državljanov, zbranih okrog pobudnika referenduma o drugem tiru Vilija Kovačiča, denimo Andreju Magajni in Jožetu Duhovniku. Poleg njih pa še aktivistom mednarodne organizacije Urad za demokratične institucije in človekove pravice (OSCE/ODHIR) iz različnih evropskih držav ter opazovalcem Monitoring-Analytics Group CiFRA iz Ukrajine. Po objavi pravilnika interes za opazovanje volitev ni bil nič večji ali manjši kot pred njegovim sprejemom – z izjemo ponovnega glasovanja na referendumu o drugem tiru, še pravi Vučko.