Kovačič računa, da bo Vrhovno sodišče na podlagi pritožbe, ki jo je vložil v ponedeljek in v kateri ga tako kot že v pritožbi na poročilo o izidu prvega referendumskega glasovanja iz septembra lani zastopa odvetnica Lucija Ušaj, ugotovilo enako, kot je sam.

Njegova ugotovitev je, da je bil ponovljeni referendum »še en poskus v enakih okoliščinah«. Okoliščine so ostale nespremenjene, celo poslabšale so se, in če je tako, je rezultat enak ali slabši, je na današnji novinarski konferenci pred poslopjem Vrhovnega sodišča zatrdil pobudnik referenduma.

Zadeva bo šla po njegovem mnenju naprej, Kovačič pa računa, da bodo vrhovni sodniki vprašanje tako kot v prvo odstopili ustavnemu sodišču.

Pripravljen je iti tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice Pritožba ima sicer 37 točk, a ključni argument je nedemokratičnost 90. člena ustave, ki ga je DZ v paketu z vnosom fiskalnega pravila v ustavo spremenil leta 2013. Omenjeni člen opredeljuje t. i. referendumski kvorum oz. ureditev, ko je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Kovačič s somišljeniki tej ureditvi nasprotuje. Na ponovljenem glasovanju je ravno zaradi tega pogoja zakon prestal referendumsko oviro, medtem ko bi bil na prvem glasovanju zakon na referendumu potrjen tudi brez kvoruma. Po Kovačičevih besedah gre za širši problem Slovenije, saj takšnega omejevanja ni nikjer v Evropi in nasprotovali mu bodo do konca, če bo treba tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice.