Živimo v času, v katerem prepoznavo na podlagi prstnih odtisov in obraza omogoča malce boljši mobilnik. Apple tovrstne enostavne rešitve za komercialne uporabnike ta čas predstavlja v reklamnem videospotu, v katerem dekle zgolj s pogledom odklene svoj telefon, prostorček za odčitavanje prstnih odtisov pa imajo pametni telefoni tako in tako že dalj časa. A če se takšni zaščiti s spletnimi triki zlahka izognemo, bi bilo pri uhljih lahko drugače.

Z dokaj neraziskanim področjem razpoznave ljudi na podlagi uhljev se v svojem doktorskem delu ukvarja Žiga Emeršič, doktorski študent in asistent na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). »Uhlji so kot prstni odtisi. Glavna prednost pred njimi je, da ne potrebujemo sodelovanja uporabnika, saj uhlja ni treba prisloniti k določenemu senzorju,« pravi Emeršič. Pristavlja, da lahko zaradi faktorja naključnosti pri rasti uhljev razločujemo tudi dvojčke. V primerjavi z obrazom ima za povrh pri prepoznavi manjši vpliv starost.

Prednosti in slabosti Tehnike razpoznave uhljev so lahko uporabne same zase ali kot dopolnitev obstoječim sistemom razpoznave oseb. Tovrstna metoda pride po besedah Emeršiča v poštev, če je obraz viden zgolj iz profila, je maskiran ali slabo viden zaradi osvetlitev ali zamegljenosti posnetka. A kot pri vseh drugih tehnikah biometričnega razpoznavanja se tudi pri uhljih, če govorimo o slikovnih dokazih, primernih za uporabo na sodišču, pojavljajo številne težave. Poleg klasičnih težav s slabo ločljivostjo in visokimi koti pri fotografijah in videoposnetkih je pri uhljih zelo problematično prekrivanje. Ta težava je izrazitejša pri ženskah, saj lasje pogosto vsaj deloma prekrivajo ušesa, še več preglavic pa povzročajo uhani. »Če uhlje obravnavamo celostno, se lahko zgodi, da kot biometrične podatke zajamemo tudi tujke. Če oseba ob registraciji nosi določene uhane, ob prijavi v sistem pa ne ali nosi drugačne, bi se lahko zgodilo, da je sistem ne bi spustil naprej. Še slabše bi bilo, če bi sistem zaradi podobnih uhanov naprej spustil drugo osebo,« specifike težav, ki jih trenutno odpravlja s kolegi, opisuje Emeršič.