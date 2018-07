Ozrimo se najprej na politični teater zadnjih dni, katerega vrhunec je bilo srečanje Trumpa in Putina. Na eni strani je nastopal Trump, ki je bil pred vrhunskim srečanjem ali pristno neotesan ali se je šokantne neotesanosti poslužil, da bi zmedel svoje sovražnike. Na drugi strani so v vlogi voditeljev EU nastopali polikani, sterilni in brezbarvni liki, ki med ljudmi zbujajo večinoma gnus in posmeh. Ti so se trudili dopovedati Trumpu, da so njegovi zavezniki in prijatelji in da bi jih moral ceniti in z njimi prijazno ravnati. Radi bi se bili pogovarjali o rasti »iliberalizma«,