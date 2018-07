Na srečanje s svojimi zavezniki je prišel ameriški predsednik Trump. In medtem ko jim je pel levite o obrambnih stroških, so najvišji voditelji zavezništva med svečano večerjo pod mizo skrivaj spremljali drugo polfinalno tekmo, v kateri je Hrvaška Veliko Britanijo poslala v brexit tudi na nogometnem igrišču. Devetindvajsetemu Natovemu vrhu v Bruslju in 21. svetovnemu prvenstvu v nogometu v Rusiji je skupno to, da pri nobenem od njiju ni mogoče z gotovostjo napovedati končnega rezultata. Za svetovno prvenstvo je to naravno stanje stvari, za zavezništvo je to skrajno nenavadna s