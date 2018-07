V Zdravniški zbornici Slovenije ocenjujejo, da je ministrstvo za zdravje kar samo onemogočilo delovanje novega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Z lansko novelo zakona o zdravstveni dejavnosti si je ministrstvo naložilo dva pravilnika, so spomnili, a zanju ni poskrbelo v roku. V zbornici se sprašujejo, kakšna bo pravna podlaga za dovoljenje za opravljanje dejavnosti inštituta.

Nejevolja tudi zaradi plačila tujih zdravnikov

Konec minulega tedna je vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Brane Dobnikar pojasnil, da so že sklenili pogodbe za odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti s tremi slovenskimi zdravniki in da jih podpis ene pogodbe še čaka. V naslednjih mesecih pa želijo zaposliti celotno zdravniško ekipo in tudi druge zdravstvene delavce, ki jih potrebujejo. Inštitut bo plačilo zdravnikov sprva zagotavljal iz zagonskih sredstev, ki jih še ima na voljo, za drugo polletje pa so po navedbah Dobnikarja že pripravili podrobni finančni načrt. Ta bo pokrival tudi delo gostujočih zdravnikov v prihodnjem obdobju. Do plačevanja visokih zneskov tujim zdravnikom, na katerih bo vsaj sprva slonelo zdravljenje otroških srčnih bolezni, so bili doslej sicer kritični v UKC Ljubljana in sindikatu zdravnikov Fides. nk, sta