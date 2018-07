Dopolnitve zakona o zdravniški službi je podprlo 48 poslancev, proti jih je glasovalo 12. Proti zakonu so glasovali poslanci SNS in Levice. V obeh poslanskih skupinah so predlaganim dopolnitvam med drugim očitali razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Poslanci SDS so se pri glasovanju vzdržali.

Z dopolnitvami zakona bo lahko minister za zdravje v izjemnih primerih izdal odločbo, s katero bodo specialisti iz tretjih držav, ki imajo posebno strokovno znanje, začasno opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji. Šlo bi za primere, ko javni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti, s čimer bi lahko bila ogrožena življenja oziroma tvegano resno poslabšanje stanja bolnikov. Od teh zdravnikov tako ne bodo zahtevali visoke ravni znanja slovenskega jezika, bo pa moral izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku, prav tako bo morala biti vsa medicinska dokumentacija bolnika dostopna tudi v slovenščini. Zdravnik bo lahko v Sloveniji deloval največ eno leto.

S tem zakonom se rešuje kadrovska težava na področju otroške kardiologije Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki je z odhodom več domačih otroških kardiologov ostala praktično brez lastnih strokovnjakov. Službi za kardiologijo ljubljanske pediatrične klinike sta se sicer v ponedeljek že pridružila dva otroška kardiologa iz tujine. A ker dopolnitve zakona še niso v veljavi, še nista bila neposredno vpeta v delo z bolniki, pač pa jima bo to omogočeno po uveljavitvi dopolnitev zakona. sta