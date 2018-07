V Splošni bolnišnici Jesenice je ponovno začela delovati urološka dejavnost, so včeraj sporočili iz Splošne bolnišnice Jesenice. Kot je zapisala svetovalka bolnišnice za odnose z javnostmi Maja Valjavec, se bodo v ambulanti osredotočili na operativne posege in perioperativni dejavnosti. »Obravnave zaenkrat potekajo ob sredah, z ambulantnimi pregledi med 7. in 8. uro, nato nadaljujemo z operativnimi posegi,« je zapisala.

Operirali bodo tudi bolnike iz drugih ambulant

Obravnava pri specialistu urologije obsega predoperativni pregled, operacijo in pooperativno spremljanje, če možnosti dopuščajo, v bolnišnici lahko izvedejo dodatne preiskave. Med urološkimi operacijami, ki jih opravljajo na Jesenicah, je Valjavčeva naštela operacije prostate, klasične in laparoskopske prostatektomije zaradi povečane prostate, operacije mehurja, klasične in laparoskopske nefrektomije, laparoskopske operacije varikokele, klasične in laparoskopske odstranitve konkrementov iz mehurja in sečevoda ter operacije na genitalijah. Ambulantno delo in operativne posege opravljata asist. Borut Gubina, dr. med., specialist urologije, in Jernej Arh, dr. med., specializant urologije. »Na operativni poseg se pri nas lahko naročijo tudi pacienti, ki so že bili pregledani v drugi urološki ambulanti in čakajo na operacijo v drugi ustanovi,« je dodala Valjavčeva.

Da bodo v jeseniški bolnišnici po vrsti let ponovno vzpostavili urološko operativno dejavnost, so v vodstvu bolnišnice napovedali spomladi, ko so predstavili strategijo razvoja te bolnišnice do leta 2025. V dokument so med drugim zapisali, da je uvedba operativnih posegov na področju urologije ena od dejavnosti, ki jih bolnišnica potrebuje za opravljanje svojega poslanstva. Ob tem so omenili krepitev drugih kirurških dejavnosti: travmatologije, ortopedije, abdominalne kirurgije…

Poudarili so tudi, da se bodo osredotočili še na razvoj internistike, predvsem na zdravljenje srčno-žilnih bolezni, ki so pri Gorenjcih najpogostejši vzrok za umiranje, medtem ko v drugih regijah prednjačijo rakava obolenja. Velik poudarek je v strategiji tudi na razvoju nevrološkega oddelka, saj Gorenjci po možganski kapi še ne morejo okrevati v lokalnem okolju. Želijo pa vzpostaviti tudi onkološko dejavnost, tako da bi na Jesenicah bolniki z rakom dobivali kemoterapijo.