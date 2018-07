Aljaž Bedene, najboljši in edini slovenski igralec, ki je nastopil v Wimbledonu, je nazadoval kar za deset mest in je ta čas 81. igralec sveta. Blaž Kavčič je znova zunaj najboljših 200 igralcev, saj je padel za skoraj 50 mest (47) in je po novem na 204. mestu, blizu pa mu je Blaž Rola, ki je napredoval za deset mest in je 239. To so tudi edini Slovenci med prvih 650 igralci na teniški lestvici.

* Lestvica ATP (16. julij 2018): 1. (1) Rafael Nadal (Špa) 9310 točk 2. (2) Roger Federer (Švi) 7080 3. (3) Alexander Zverev (Nem) 5665 4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5395 5. (8) Kevin Anderson (JAR) 4655 6. (6) Grigor Dimitrov (Bol) 4610 7. (5) Marin Čilić (Hrv) 3905 8. (10) John Isner (ZDA) 3720 9. (7) Dominic Thiem (Avt) 3665 10. (11) Novak Đoković (Srb) 3355 ... 81. (71) Aljaž Bedene (Slo) 725 204.(157) Blaž Kavčič (Slo) 280 239.(249) Blaž Rola (Slo) 236 ...