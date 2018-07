Na svidenje v Katarju. V Katarju?

Seveda se sliši zelo izrabljeno, če zapišemo, da je nogomet eden največjih poslov modernega sveta. Denar, ki ga zaslužijo boljši nogometaši, zvezdniki, se dotika že milijardnih zneskov. Celo povprečni nogometaši in trenerji po prvih ligah Evrope so ob koncu kariere, če ne delajo neumnosti, milijonarji. Izvrstno so plačani tudi epizodni igralci. Osebje v boljših nogometnih klubih je plačano bolje kot v drugih gospodarskih panogah, tudi pri nas. Lani je Maribor, ki je izvrstno igral v ligi prvakov, s tekmovanji in prodajo nogometašev zaslužil skoraj 20 milijonov evrov. Najdražji nogometaši v Sloveniji imajo vrednost več kot milijon evrov, če jih želi kdo kupiti. Slovenski nogomet ima v tujini najdražjega vratarja na svetu, Jana Oblaka, ki naj bi bil vreden 70 milijonov evrov, za Kevina Kampla je cena 18, za Josipa Iličića pa 13 milijonov evrov. Tudi njihove plače so astronomske, in ko so se pred kratkim na spletnih straneh pojavile slike luksuznega stanovanja mariborskega nogometaša, ne ravno velikega zvezdnika, rezervista, je postalo jasno, da so celo nagrade za stranske vloge v nogometu zelo visoke.