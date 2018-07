Darja Žuk, filmska režiserka: Belorusom se še vedno toži po preteklosti

Beloruska režiserka Darja Žuk je filmsko ustvarjanje odkrila skoraj po naključju, in sicer med študijem ekonomije na Harvardu. Med ZDA in Belorusijo je razpeta že od svojega šestnajstega leta, v podobnem slogu pa je narejen tudi njen iskriv in samosvoj celovečerni prvenec Kristalni labod – zgodba o Velji, ki se želi po razpadu Sovjetske zveze izseliti v ZDA in postati didžejka housa. Pri filmu je vsaj v produkcijskem smislu sodelovala precej neobičajna naveza držav: Belorusija, Nemčija, ZDA in Rusija.