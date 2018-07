Letošnji Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki se začenja danes in bo trajal do sobote, bo ponudil skupno 29 celovečernih filmov, deset dokumentarcev in 53 kratkih filmov iz 29 držav. Odprla ga bo klasika nemškega ekspresionizma Kabinet doktorja Calgarija režiserja Roberta Wieneja, ki jo bo z glasbo v živo spremljala madžarska progresivna rock skupina Ven.

Skrajno grozljivo in hrupno Med šesterico celovečernih filmov, ki se bodo v tekmovalnem programu potegovali za osrednjo festivalsko nagrado hudi maček, je programski vodja Tomaž Horvat izpostavil nemško-avstrijsko art grozljivko Hagazussa – pogansko prekletstvo režiserja Lukasa Feigelfelda, ki velja za enega najbolj vročih festivalskih naslovov, špansko-francosko fantazijsko komedijo Errementari režiserja Paula Urkija Alija in čilsko ekstremno grozljivko Trauma režiserja Lucia A. Rojasa, ki je po njegovih besedah eden najbolj šokantnih filmov zadnjih let. Tekmovalni program glasbenih dokumentarcev za nagrado hrupni maček bo ponudil prav tako šest glasnih doživetij. V njem bodo med drugim prikazali Električne sanje režiserja Dušana Moravca o slovenskem pionirju elektronske glasbe Mihi Kralju, LP film Laibach režiserja Igorja Zupeta in srbski Kontakt režiserja Mihajla Obrenova, portret glasbenega podzemlja Novega Sada. V tekmovalnem programu kratkih filmov za nagrado Slakov hudi maček se bo pomerilo 13 filmov z vsega sveta, dvanajst evropskih kratkih filmov pa se bo potegovalo za nagrado srebrni melies, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalov fantastičnega filma; med njimi bo tudi Celica režiserja Dušana Kastelica.