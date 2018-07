Vigredna v Peci

Pomlad. Dva zaljubljenca v Peco. Nova linija v steni. In je nastala Vigredna smer. Ko jo enkrat preplezaš, veš, da jo boš spet. Ker je lepa kot vigred. Ker ima ravno dovolj takih mest, da se je treba malo »pomatrati«, ravno dovolj takih, da se na njih ustaviš in se z očmi sprehodiš po dolinah, ki jih čuva Matjaževa gora, in ravno dovolj takih, da si rečeš: »Da, sem pa še pridem!« Tudi zato, ker so včasih dnevi prekratki za kaj daljšega.