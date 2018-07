Zdi se mi še kar uspešna sezona, skupna uvrstitev je še boljša kot lani. Glede na to, da sem imela težave z manjšo poškodbo prsta, sem dosegla nekaj dobrih rezultatov.

Kot mladinka sem več plezala v težavnosti, kot članica pa sem začela tekmovati v balvanih, ki so mi nekako postali ljubši. Nikakor pa nisem težavnosti dokončno rekla ne.

Pri balvanskem plezanju imam majhno prednost, ker sem med višjimi tekmovalkami. Sem tudi močna, po drugi strani pa sem malo manj gibljiva, glede tega bi se dalo še marsikaj narediti.

Pred dvema letoma smo začeli z Žigo in nekdanjim reprezentantom Urbanom Primožičem veliko trenirati skupaj. Zelo mi je ustrezalo, da treniram z nekom, ki je veliko boljši od mene, to se mi zdi zelo pomembno pri napredku. Toliko bolj se potrudiš, da bi ga premagal ali da bi naredil gib, ki ga on ne bi zmogel, vse v zdravem prijateljskem vzdušju, seveda. Obenem je bila zame tudi motivacija, da vidim, ali sem zmožna nekaj doseči sama.

Treniram petkrat ali šestkrat na teden, z Žigo pripraviva cikel treningov za mesec ali dva vnaprej, spremljava uspešnost in optimirava režim treninga, vsak teden sproti pa se po občutku odločava, koliko se bo trening pokrival s programom treninga v reprezentanci.

Zdi se mi pomembno, da uživaš v tem, kar počneš. Zavedam se, da ne bo dobrega rezultata, če ne bom uživala.

Predvsem pri treningih, pri katerih sta zelo pomembni preventiva in prva pomoč. Pomembno je, da poznaš najpomembnejše poškodbe pri plezanju in se jim, če je mogoče, izogneš ali pa jih pravilno pozdraviš. Verjamem, da bom lahko tudi po koncu tekmovalne kariere plezanje oziroma šport in fizioterapijo dobro usklajevala.

Začetek bom izpustila, nameravam se udeležiti ene ali dveh tekem. Prihodnje leto se želim uvrstiti med 20 najboljših v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, da bi lahko prišla na izborne tekme za nastop na olimpijskih igrah leta 2020.

Rada bi zmagala kakšno tekmo. Do zdaj mi je nekajkrat le malo zmanjkalo. Potrebne je tudi malo športne sreče, balvani so malo posebni. Če imaš srečo, da so na tekmi štirje takšni, ki ti ustrezajo, lahko dosežeš tudi najboljši rezultat.