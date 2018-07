V steni na Mlinarici, ki se nahaja v občini Bovec, se je včeraj zgodila alpinistična nesreča. V steni, imenovani Lešarjeva peč, na približno 1800 metrih nadmorske višine, je 35-letni alpinist, ki se je plezat odpravil s 62-letnim prijateljem, izgubil oprimek pod levo nogo in padel v globino. Moški, ki je plezal prvi v navezi, je nekontrolirano padel približno petnajst metrov v globino, ko ga je 62-letni prijatelj le uspel zaustaviti s sistemom za varovanje in ga varno spustil na manjšo skalno polico. Med padcem se je alpinist, doma iz območja Tolmina, huje poškodoval. Po prvih podatkih naj bi šlo za zlom leve stegnenice in poškodbo levega komolca.

Na kraju nesreče je posredovala tudi dežurna ekipa gorske reševalne službe, ki je na kraj nesreče prišla z vojaškim helikopterjem, ki pa zaradi goste megle poškodovanca ni mogel rešiti. Helikopter je tako zdravnike odložil v neposredni bližini dogodka. Zdravniki so moškega oskrbeli na kraju nesreče in ga nato na nosilih odnesli v dolino. Od tam naprej so ga reševalci pripeljali v bolnišnico Jesenice, kjer nadaljuje z zdravljenjem. Policisti so tujo krivdo izključili, bodo pa napisali poročilo in ga podali okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.