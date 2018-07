Namen projekta, ki bo potekal med 25. avgustom in 5. oktobrom, je h gibanju pritegniti širšo populacijo in jo spodbuditi k aktivnemu življenjskemu slogu. Vsak udeleženec bo lahko prehodil ali odtekel poljubno število kilometrov in tako pripomogel k motu projekta Gibanje za male viteze. »Rdeča nit vseh dogodkov bo zbiranje denarnih sredstev za ustanovo Mali vitez, ki združuje ljudi, ki so se kot otroci soočali s težko boleznijo in z zdravljenjem. Z zbranimi sredstvi bo omenjena ustanova lahko uveljavljala programe zdravstvene in terapevtske pomoči ter organizirala rehabilitacije za male viteze,« je povedal Bogomir Dolenc. Veseli ga, da so njegov športno-dobrodelni projekt podprli tudi Športna unija Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Olimpijski komite Slovenije, podporo sta že izkazala tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednik države Borut Pahor. Dolenc je član več športnih društev iz številnih slovenskih regij. Številni posamezniki, ki se mu bodo pridružili kot sotekači, njegovo razmišljanje razumejo, podpirajo njegovo delovanje in mu po svojih zmožnostih pomagajo. Trase teka bodo speljane po atletskih stadionih in mestnih parkih ter središčih, medtem ko se bodo udeleženci na nekaterih lokacijah vključili tudi v odmevnejše organizirane tekaške prireditve.

Maratoni s sporočilom

Priprave na dvainštirideset zaporednih dnevnih maratonov seveda že potekajo. Potem ko je imel pozimi obdobje devetih treningov na teden, v katerem je tekel, plaval in kolesaril, se Bogomir Dolenc zdaj na teden posveča trem ali štirim tekaškim treningom. Poudarek je na pridobivanju splošne kondicije, poleti pa si bo pred začetkom projekta privoščil tudi počitek.

Z uspešno premaganimi kilometri želi ljubiteljski triatlonec in tekač podati sporočilo o zavedanju pomena zdravja, gibanja in skrbi za dobro telesno in mentalno kondicijo. V gibanje za male viteze se bodo vključile vse športne organizacije in klubi, ki bodo s športnimi aktivnostmi in rekreacijo izvajali gibanje s svojimi člani in vabili tudi ostale občane in obiskovalce, da se pridružijo. V ospredju bodo druženje, navijaški duh in številne delavnice, kjer bo možno izdelovati razne izdelke. Sklepni tekaški dogodek bo 5. oktobra v dolžini 42 kilometrov potekal od Trojan do Velenja, kjer bo tudi svečana sklenitev akcije.

Poleg tega so odprte tudi SMS-donacije, ki so namenjene vsem, ki želijo s poslanim sporočilom pomagati malim vitezom in tako postati podporniki projekta. Vsaka donacija je tudi velika motivacija Bogomirju Dolencu, da dokonča veliko odisejado kar 42 zaporednih maratonov po Sloveniji.