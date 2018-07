V škotskem glavnem mestu Edinburg se je na protestu proti nezaželenemu gostu iz ZDA zbralo več tisoč ljudi. Tudi tam so bili protestniki opremljeni s šestmetrskim balonom v obliki jeznega dojenčka Trumpa, ki je v petek lebdel že nad Londonom.

Protest se je začel pred škotskim parlamentom, kjer je protestnike med drugim nagovoril vodja škotskih laburistov Richard Leonard. Nato so se sprehodili skozi mesto, pri čemer so vzklikali različne slogane, med drugim »Vsi so dobrodošli razen tebe«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Več sto Trumpovih nasprotnikov se je zbralo tudi pred njegovima igriščema za golf v grofijah Ayrshire in Aberdeenshire. Na posnetku, ki ga je objavil BBC, je videti, kako Trump med igranjem golfa pomaha protestnikom, ki so kričali in mu žvižgali.

Tudi v Londonu so bili danes protesti za in proti Trumpu, a precej manjšega obsega kot v petek.

Trump je preko Twitterja sporočil, da bo imel na Škotskem »dva dneva srečanj, telefonskih pogovorov in, upam, nekaj golfa - moje glavne oblike telovadbe«. »Vreme je čudovito in ta kraj je neverjeten!« je dodal.

Ameriški predsednik bo v nedeljo odpotoval na Finsko, kjer se bo v ponedeljek srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.